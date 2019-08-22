شكرا لقرائتكم خبر عن «الجزار»: تلقينا 13 شكوى ترصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنه تم تلقى 13 شكوى حتى الآن، عبر الرابط الإلكترونى https://Reporting.shmff.gov.eg، الذى تم إطلاقه لتلقى شكاوى المواطنين الخاصة برصد مخالفات قانون الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى رقم 93 لسنة 2018، فى حالات البيع والإيجار وتغيير النشاط وعدم شغل الوحدات السكنية بعد استلام المواطن للوحدة السكنية. وناشد «الجزار» فى بيان أمس، جميع المواطنين للإبلاغ عن أى مُخالفات لقانون الإسكان الاجتماعى فور رصدها عبر الخط الساخن أو الرابط الإلكترونى، من أجل إحكام الرقابة، وتقويم المنظومة، تحقيقاً للهدف المنشود نحو إيصال الدعم لمُستحقيه من مُنخفضى الدخل، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة نحو القيام بزيارة تفتيشية إلى الوحدة السكنية محل البلاغ فور ورودها، للتثبت من صحة ما ورد بها من جانب مأمورى الضبط القضائى.

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وقالت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن جميع البيانات المقدمة من المواطنين سرية، مشددة على أهمية دور المواطنين فى تفعيل منظومة الرقابة على الوحدات السكنية المُخصصة ضمن مشروعات برنامج الإسكان الاجتماعى لمُنخفضى الدخل.

وأضافت أن عدد المحاضر المُحررة من مأمورى الضبط القضائى بمُديريات الإسكان بلغت حتى الآن، 930 محضراً.

وأوضحت أن عدد المحاضر المُحررة من مأمورى الضبط القضائى بأجهزة المُدن الجديدة، بلغت 410 محضرًا.