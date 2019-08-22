شكرا لقرائتكم خبر عن انعقاد مؤتمر السبت المقبل للإعلان عن فعاليات معرض «إيجي هيلث» بدورته الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المنظمون لمؤتمر مصر الدولي للصحة «إيجى هيلث» بدورته الثانية والمقرر إقامته بمركز مصر للمعارض الدولية في الفترة من ١٢-١٤ سبتمبر المقبل، عن عقد مؤتمر صحفي، السبت المقبل، للإعلان عن انطلاق فعاليات المؤتمر والمعرض بدورته الثانية بمشاركة إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة والأكاديمية الطبية العسكرية ورعاية وزارة الصحة والسكان وذلك بحضور أكثر من 20000 زائر، و32 دولة، و500 شركة مصرية ودولية.

ووفقا لبيان صحفي، يهدف المعرض لتنشيط ونقل التجارب والأفكار والابتكارات العلمية مع تبادل الخبرات والمعرفة بين الشعوب والدول واستقطاب الاستثمارات، وتشجيع المنافسة بين الشركات والمؤسسات الإنتاجية للاهتمام بجودة المنتج وتخفيض تكاليفه، ويعطي الفرصة للعارضين الدوليين لعرض منتجاتهم في سوق أفريقيا والشرق الأوسط لعرض أحدث الأجهزة الطبية ذات التكنولوجيا العالمية والتي تخدم العديد من التخصصات الطبية وإتاحة الفرصة لرجال الأعمال لخلق علاقات تجارية مميزة.

وأعلنت كل من «إيجى إكسبو وسباين ميديكال» المنظمين للمعرض، أنه على الهامش يقام المؤتمر الطبي الذي يهدف إلى وضع استراتيجية النهوض بالقطاع الطبي، والذي يعد الركيزة الأساسية للدفع قدما نحو تحقيق الأهداف الصحية من خلال طرح أحدث الأساليب العلمية المستخدمة في التخصصات الطبية المختلفة بواسطة مجموعة متميزة من الأطباء.