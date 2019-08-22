شكرا لقرائتكم خبر عن الأب مكسيموس المحرقي: وفود من إثيوبيا وإريتريا احتفلوا بالعذراء بدير المحرق في أسيوط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

احتفل الأقباط ووفود من إثيوبيا وإريتريا بالليلة الختامية في دير السيدة العذراء بالمحرق بأسيوط، التي انتهت صباح الخميس بالقداسات وذلك عقب 15 يوماً من الصيام بمناسبة تذكار صعود جسدها الطاهر إلى السماء طبقاً للعقيدة المسيحية.

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وعن علاقة الأحباش والإريتريين بالدير المحرق، أوضح الأب مكسيموس المحرقى بقوله: "فمنذ القدم أحب الأحباش وعشقوا الأماكن التي عاش فيها السيد المسيح، واعتبروا دير المحرق بجبل قسقام هو (أورشليم الثانية)، لأن الكنيسة الأثرية وهى البيت الذي سكنته العائلة المقدسة لا يقل شأناً أو مكانة عن الأماكن التي عاش فيها السيد المسيح في أرض فلسطين.. لهذا أنهى الأحباش قداسهم بالليلة الختامية أمس واتجهوا إلى دير درنكة لإتمام احتفالاتهم".

وفي ظل احتفالات كل الكنائس والأديرة التي تحمل اسم السيدة العذراء في مصر وخارجها، لما تمثله السيدة مريم من قيمة كبيرة في قلوب المصريين عامة والأقباط خاصة.

وأكد الأب مكسيموس المحرقى أن الدير له سمة خاصة انفرد بها ولا يزال فهو أحد الأماكن التي اختارتها العائلة المقدسة ليكون لها مأوى آمن وقت هروبها من وجه الطاغية هيرودس الملك ومكثت العائلة في بيت مهجور من الطوب اللبن «الذى أصبح كنيسة في القرن الأول الميلادى»، مكثت مدة من الزمن تبلغ 185 يومًا، وهي أطول مدتها قضتها في مكان واحد خلال رحلة الهروب إلى مصر.