شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسيوط يشكل لجنة للتحقيق في وفاة سائق و3 مواطنين في بالوعة صرف صحي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، تعليماته بتشكيل لجنة عاجلة للتحقيق ومعرفة ملابسات واقعة وفاة سائق و3 مواطنين سقطوا في بالوعة صرف صحى بمدينة صدفا أثناء قيام السائق بتفريغ حمولة سيارة الصرف بالبالوعة.

Advertisements

كان اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط قد تلقى إخطارا من غرفة عمليات المحافظة يفيد وصول إخطار من حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا يفيد بأنه في حوالى الساعة السابعة والنصف مساء وأثناء قيام سيارة كسح صرف صحى بمركز ومدينة صدفا بتفريغ حمولتها بإحدى البالوعات وتواجد أحد الشباب، فسقط منه شىء في البالوعة وتبعه صديق ثم جاره ثم سائق السيارة، وتم الدفع بسيارة الإنقاذ المركزى والحماية المدنية والإسعاف وتم استخراجهم ونقلهم إلى مستشفى صدفا المركزى لإجراء الإسعافات اللازمة ولكنهم توفوا تباعاً.

وتم انتقال ضباط مباحث مركز شرطة صدفا والنيابة العامة إلى مكان الحادث وتبين وفاة كل من «عصام ز. ا»، «30 سنة سائق بالوحدة المحلية لمركز صدفا»، وكل من «أيمن. س»، «42 سنة، و«زين. ع»، «20 سنة»، و«مجاهد. ن»، «14 سنة»، من أهالى المدينة، وتم تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق لمعرفة ملابسات الحادث واستكمال الإجراءات القانونية.

من جانبه، قرر محافظ أسيوط تشكيل لجنة عاجلة لمعرفة ملابسات الحادث والتحقيق في الواقعة ومتابعة تقرير النيابة العامة وتكليف مديرية التضامن الاجتماعى بصرف مساعدات عاجلة لأسر المتوفين.