شكرا لقرائتكم خبر عن بروتوكول بين «التعليم» و«التجارية الفرنسية» لإطلاق مدرسة تكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بروتوكول تعاون مع الغرفة التجارية الفرنسية في القاهرة، لإطلاق مدرسة «إليكترو مصر» للتكنولوجيا التطبيقية في العبور بالقليوبية، في إطار سعى الوزارة لتطوير التعليم الفنى ورفع جودته.

وقال الدكتور محمد مجاهد، نائب الوزير لشؤون التعليم الفنى، إن المدرسة تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية في القليوبية، ومتخصصة في مجال الصيانة الكهربائية، والذى يعد من أهم المجالات الصناعية التي يحتاجها سوق العمل بشكل كبير في الآونة الأخيرة.

وأضاف أنه سيتم العمل بالمدرسة على إعداد عمالة فنية مؤهلة للعمل بمجال الصيانة الكهربائية داخل وخارج مصر، من خلال مراعاة تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، حيث سيتم تطبيق الجانب النظرى بالمدرسة على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، والجانب العملى من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية للطلاب بالمصانع والشركات لضمان مواكبة التدريب للمستجدات التكنولوجية في مجال الصيانة الكهربائية.

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وقالت حبيبة عز، مستشار الوزير ومنسق مشروع إصلاح التعليم، إن المدرسة ستحصل على الاعتماد الفرنسى، ما يجعلها بؤرة تعليمية ومركزا تدريبيا متخصصا، موضحة أنه بالفعل تقدم الكثير من الطلاب من محافظات القاهرة الكبرى للالتحاق بالمدرسة خلال شهر يوليو الماضى، وتم بالفعل إجراء اختبارات القبول لهم في اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، وذلك بالإضافة إلى خضوعهم للمقابلات الشخصية، ليتم في النهاية اختيار 120 طالبًا فقط للالتحاق بالمدرسة في أول سنة دراسية بها، وتم الإعلان عن نتيجة هؤلاء الطلاب وأسمائهم بمديريات التربية والتعليم في القاهرة والجيزة والقليوبية.

وأشارت إلى أنه سيتم توفير العديد من المميزات لطلاب هذه المدرسة، مثل الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، وتوفير تدريبات عملية لهم بالمصانع والشركات، والرعاية الصحية، وحصولهم على مكافآت مادية أثناء فترات التدريب العملى، بالإضافة إلى الأنشطة الفنية والرياضية والترفيهية التي تساعدهم في تطوير مهاراتهم القيادية والحياتية وزيادة ثقتهم بأنفسهم.

وقالت نور أحمد كامل، ممثل المعهد الأوروبى للتعاون والتنمية، إن توقيع هذا البروتوكول هو استكمال لنجاح التعاون الذي تم بين وزارة التربية والتعليم، والمعهد الأوروبى للتعاون والتنمية، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية، في يوليو 2016، حيث نُفذ بنجاح برنامج المعهد الأوروبى للتعاون والتنمية «بذور الأمل» في مدرستين حكوميتين بالإسكندرية هما: مدرسة الرأس السوداء الفنية الصناعية بنين، ومدرسة الورديان الفنية الصناعية بنات.

وأضافت أنه استكمالًا لهذا التعاون المثمر، وإيمانًا بضرورة دعم جهود الدولة التي تهدف إلى تنمية مهارات أبنائنا طلاب التعليم الفنى وتأهيلهم لسوق العمل، تم توقيع هذا البروتوكول لتنفيذ أنشطة مشروع بذور الأمل بمدرسة إليكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية المطبقة للمعايير الدولية.

وعبر محمود فهمى القيسى، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية في مصر، عن سعادته البالغة بتوقيع هذا البروتوكول، معربًا عن رغبة الغرفة في التوسع في تطوير مدارس التعليم الفنى لتشمل محافظات أخرى.