محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: رفع مسؤولو حي الهرم آثار حادث انقلاب مقطورة مُحملة بالفحم أعلى الطريق الدائري. البداية تعود إلى تلقي مشرف غرفة عمليات الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من الخدمات المُعينة أعلى الطريق الدائري بانقلاب مقطورة وسقوط حمولتها بمنزل اللبيني. دفع اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور الجيزة، بتعزيزات مرورية بالتنسيق مع قيادات طاع غرب الجيزة، موجها بسحب الكثافات وتسيير حركة السيارات. رئيس حي الهرم خالد عسر دفع بمعدات وسيارات قسم الإغاثة، وتم تجنيب السيارة نهر الطريق ورفع الحمولة بالكامل، وإعادة حركة المرور إلى طبيعتها.

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كانت هذه تفاصيل خبر بعد انقلاب مقطورة مُحملة بالفحم.. انتظام حركة المرور أعلى "دائري اللبيني" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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