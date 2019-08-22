مصابان في انقلاب سيارة بترعة المريوطية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:
أصيب شخصان في حادث سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية بمركز البدرشين جنوب محافظة الجيزة.
تلقى مدير قطاع شرق الجيزة إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث مروري بدائرة مركز البدرشين.
تبين بالفحص المبدئي أنه في أثناء سير سيارة ملاكي بالطريق الملاصق لترعة المريوطية، اختلت عجلة القيادة بيد السائق، ما أدى لانقلابها وسقوطها في الترعة.
أسفر الحادث عن إصابة السائق ومرافقه، ونُقلا بواسطة إسعاف الطريق إلى المستشفى لتقديم الإسعافات اللازمة، وتم الدفع بونش لرفع حطام السيارة.
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