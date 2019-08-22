برلماني: فرض ضرائب على إعلانات "فيسبوك" يحفظ حق الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد علي:

قال محمد عبد الله زين الدين، وكيل لجنة النقل بمجلس النواب، إن توجه الدولة لفرض ضرائب على إعلانات "فيسبوك"، يحفظ حق الدولة، خاصة وأنه سبقتها عدة دول في ذلك، وبالتالي فهو ليس بدعة مصرية، بل أن مصر تأخرت كثيرًا في هذا الإجراء.

وأوضح "زين الدين"، في بيان الخميس، أن فرض ضرائب على إعلانات هذه المواقع يساهم في دمج الاقتصاد الرقمي والموازي في الاقتصاد الرسمي، وهو ما سينعكس إيجابيًا على الاقتصاد القومي ككل، مع الحرص بذات الوقت على تشجيع الاستثمار واستمراره.

وأضاف، أن هذا الإجراء حال تطبيقه سيساهم في مواجهة الإعلانات المضللة والإعلانات الممولة من الجماعات الإرهابية، التي تستهدف استقطاب الشباب، وتوجيهه إلى العنف والتخريب.

وتابع: "الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعى في مصر الآن لديها كمية هائلة من الإعلانات تفوق إعلانات وسائل اﻹعلام، فليس من المعقول أن تحقق هذه المواقع مبالغ وأرباحًا طائلة من الإعلانات ولا تستفيد الدولة منها".