عبدالعال ورئيسة "نواب" توجو يبحثان تأسيس جمعية صداقة برلمانية مشتركة



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد علي:

استقبل الدكتور علي عبدالعال، اليوم الخميس، ياوا تسيجان رئيسة مجلس النواب بدولة توجو ورئيسة الجمعية الوطنية التوجولية، والوفد المرافق لها، إذ تناول اللقاء العلاقات التاريخية بين مصر وتوجو.

وأكد "عبدالعال"، حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع توجو في المجالات كافة، مضيفًا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ما تزال دون المستوى المأمول، ولا ترقى إلى حجم العلاقات القائمة في النواحي السياسية، كما تطرق إلى التنسيق القائم بين البلدين في المحافل الدولية، مشيدًا بدور توجو في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

من جانبها، أعربت رئيسة الجمعية الوطنية لتوجو عن خالص شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال التي وجدتها منذ أن وصلت إلى بلدها الثاني مصر، وبعد أن قدمت لمحة مختصرة حول الجمعية الوطنية التوجولية ولجانها المختلفة واختصاصاتها، أكدت أن زيارتها إلى القاهرة تكتسب أهمية استثنائية في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.

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وأشارت رئيسة برلمان توجو، إلى اتفاق بلادها التام مع ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي مرارًا بأن حلول كافة مشكلات القارة الأفريقية يجب أن تكون من داخلها، وأن القارة الأفريقية غنية بمواردها وشبابها ويمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات كافة إذا أحسن استغلال هذه الموارد.

واتفق الجانبان على أهمية دعم وتعزيز علاقات التعاون بين البلدين على الصعيد البرلماني، سواء من خلال تأسيس جمعية صداقة برلمانية مشتركة، أو التعاون في مجال التدريب وتبادل الخبرات البرلمانية، كما أكد عبدالعال على انفتاح مجلس النواب المصري التام على تنمية الكوادر البرلمانية لتوجو من خلال معهد التدريب البرلماني بمجلس النواب.

وعلى مستوى القارة الأفريقية، وأوضح عبدالعال أن الاهتمام بالشباب الأفريقي يمثل أحد المحاور الرئيسية للسياسة المصرية كدولة، وللرئيس عبدالفتاح السياسي كرئيس للاتحاد الأفريقي، وهو ما انعكس في استضافة مصر العديد من الفعاليات الخاصة ببناء قدرات الشباب الأفريقي والاهتمام بقضاياه.