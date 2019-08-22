وزيرة الصحة: فحص 28 مليون امرأة في مصر للكشف عن الأمراض غير السارية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

قالت وزيرة الصحة، إن الدعم اللوجستي في مبادرة الصحة العامة وعمل المسح الطبي الشامل خاصة في القضاء على فيروس سي أهم بكثير من الدعم المادي، مثمنةً دور ودعم منظمة الصحة العالمية لمصر في توفير عدد كبير من الخبراء والمتخصصين في جميع المجالات بالمبادرات.

وأوضحت الوزيرة، خلال مؤتمر صحفي الخميس، مع مدير منظمة الصحة العالمية، أن مكتب منظمة الصحة العالمية في القاهرة دعم المبادرات بشكل كبيرة خلال الفترة الماضية وما زال مستمر في ذلك الدعم وقام بتسفير الخبراء المصريين للتدريب في الخارج، مؤكدا أن الدعم اللوجسيتي من المظمة غير مسبوق وأكبر من المادي بكثير.

وأكدت أن الخبراء الأجانب دعموا مصر ووزارة الصحة في وضع الخطط التفيذية والعلمية منذ أول يوم للحملة حتى جاءت النتائج مبهرة وعالمية وصحيحة، وكلها موثقة ومنشورة علميا ومسبقة عالميا بشهدة الجميع وعلى رأسهم منظمة الصحة العالمية.

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ونوهت الويزرة، إلى أن حملة السيدات والاهتمام بصحة المرأة ليست مقصورة على الكشف المبكر وسرطان الثدي فسحب، بل امتدت إلى أمراض الضغط والسكر والسمنة والصحة الإيجابية وهشاشة العظام والغسيل الكلوي، موضحة أن كل فتاة تبلغ من العمر 18 عاما تشارك في برناج الكشف المبكر عن الأمراض وتحصل على العلاج والخدمة مدى الحياة.

وأعلنت الويزة، فحص 28 مليون سيدة في مصر حتى الآن للكشف عن الأمراض غير السارية والمبكرة ما يؤكد أن المرأة اصبحت جزء مؤسسي في مصر، مشيرة إلى اكتشاف الحملة للأمراض أقل بكثير من ترك البشر يمرضون بحجة كثرة الانفاق على الحملة.

وتابعت: تكلفة فحوصات وعلاج فيروس سي بلغت نحو 480 مليون دولار في الماضي، لكن بجهود الحملة والمسح الطبي وتنفيذها ومتابعتها قلت التكلفة لنحو 260 مليون دولار طوال العام.