أرقام وإنجازات.. مدير "الصحة العالمية" يُشيد بنتائج "100 مليون صحة" بمصر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- يوسف عفيفي:

أشاد الدكتور تيدروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، بنتائج حملة 100 مليون صحة للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية في مصر، ووصفها بـ"الأمر الممتاز" من قبل القيادة السياسية والحكومة والشعب.

وأوضح مدير المنظمة، خلال مؤتمر صحفي مع وزير ة الصحة، اليوم الخميس، أن المباردة ممتازة من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، وخدمت نحو 10 ملايين شخص خلال الفترة الأخيرة وفحص 60 مليون شخص ما يشغل أكثر من 16% من نسبة السكان، مؤكدًا أن المنظمة شريك أساسي في الحملة للقضاء على فيروس سي.

وأضاف أن الخطة الزمنية للمنظمة في القضاء على فيروس سي سيكون بحلول عام 2030، وأن مصر ستقضي عليه قبل هذا التاريخ بسبب التزامها بتنفيذ المبادرة على أرض الواقع، ما يؤكد أن الدولة والقيادة والشعب المصري قادرون على القضاء على فيروس سي وسبق العيد من دول العالم.

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وتابع: "توازن تلك الرؤية من قبل الرئاسة ورئيس الوزراء ووزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية معا، أمر مهم للغاية وعنصر ممتاز لتنفيذ تلك المبادرات، ونحن مستمرون في تقديم الدعم بأكبر قدر ممكن لكشف كافة الأمراض السارية مثل السكر والسمنة وأمراض القلب والسرطان وكافة المجالات الأخرى أيضًا".

وأوضح أن المنظمة بحثت مع الرئيس السيسي بأن البرنامج يتعلق بالجميع، بجانب مكافحة جميع المشاكل الكبيرة التي تواجهه القارة السمراء والتي يوليها قطاع الصحة في مصر والحصول على المعلومات من خلال المسح الطبي وإداراك المشكلات التي تواجه المجتمعات والاستفادة من تلك البيانات لمعالجة تلك المشكلات وفهم الوضع الحالي ما يساعد على اتخاذ التدابير اللازمة لحل المشكلات.

ونوه إلى أن وزارة الصحة المصرية تهتم كثيرا بمشاكل المرأة ومكافحة مرض سرطان الثدي، حيث جرى فحص نحو أكثر من 28 مليون امرأة في مصر، وتبذل الحكومة المصرية قصارى جهدها للقضاء على قوائم الانتظار خاصة الأطفال ومرض السمنة، ولديها بعض الدول تعاني من سوء التغذية، وعلى مصر الاهتمام بتوفير حياة صحية من أجل مستقبل البلاد.

وأعرب عن انبهاره من تولي الحكومة المصرية والقيادة السياسية بالتنميبة وتالاصلاحات ما يعد أملا واعدا لمصر وسيكون درس للتعلم من مصر في تطبيق البرامج الطبيةن حيث حظيت بشرف مباشرة التقارير في المرحلة الأولى والثانية مع الرئيس وتنفيذ الخطة الثانية.