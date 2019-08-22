أخبار مصر | لجنة سيناريو العرض: ترام مصر الجديدة يعود في حديقة قصر البارون على طريقة "السيميلاتور"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لجنة سيناريو العرض: ترام مصر الجديدة يعود في حديقة قصر البارون على طريقة "السيميلاتور" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

السؤال الذي يشغل الجميع منذ لحظة إعلان بدء ترميم قصر البارون إمبان في منطقة مصر الجديدة هو فيما سيتم استغلال القصر؟ وتعددت التكهنات بين أنه سيكون لاستقبال كبار زوار مصر، وآخرين قالوا إنه سيكون فقط للزيارة.

وكشفت لنا لجنة سيناريو العرض عن تفاصيل "معرض قصر البارون"، حيث قال الدكتور جمال عبد الرحيم عضو لجنة سيناريو العرض المتحفي لقصر البارون، إن القصر سيتم توظيفه بأن يكون معرضًا يليق بعراقة منطقة مصر الجديدة، فمن خلال معرض قصر البارون سيتم حكي تاريخ الضاحية منذ نشأتها، من خلال صور وخرائط ووثائق رسمية أصلية تعرض التطور المعماري والزخرفي والفني من خلال بانوراما عرض متحفية لمنطقة مصر الجديدة وقت الإنشاء وعبر العصور.

وأضاف عبد الرحيم، في تصريحات للفجر، أن العرض لن يقتصر على القصر فقط بل سيمتد للحديقة المحيطة به والتي تمثل منطقة عرض منبسطة أمام القصر، وفيها سيتم عرض أقدم عربات تم تسييرها بالكهرباء للربط بين الضاحية الجديدة وقلب القاهرة، "ترام مصر الجديدة" والتي كانت فكرة البارون في الأساس لخلق رابط بين ضاحيته والقاهرة.

وأشار إلى أن العربات لن تكون مجرد هياكل جامدة بل سيتم تصميمها كما في ألعاب "السيميولاتور" المحاكاة، حيث سيركب الزائر العربة ومن خلال شاشات سيشاهد رحلة الترام بين تاريخ مصر الجديدة مع نفس الأصوات وتأثيرات الحركة مما سيمثل رحلة عبر الزمن.

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وأكد عبد الرحيم في نهاية تصريحاته أن لجنة سيناريو العرض تعمل بكل جهد لإخراج العرض في قصر البارون بما يليق بقيمته الضاحية التي من أجلها أنشئ القصر.

ومن ناحيته قال العميد هشام سمير مساعد وزير الآثار للشئون الهندسية، إن قصر البارون لن يغلق بل سيكون مفتوحًا للزيارة، وحاليًا نعمل على حديقة القصر حيث توصلنا لتصميماتها الأصلية، وسنعيدها لشكلها القديم بنفس توزيع أنواع النخيل والأشجار.

وأضاف أن عربات مترو مصر الجديدة ستكون في مكان متميز بالحديقة، حيث يمثل الترام الكهربائي أحد أهم معالم الضاحية العريقة.

وأكد العميد سمير أن كل الخدمات الخاصة بالزائرين ستكون خارج مبنى القصر وملحقة بالحديقة في شكل مباني غير ثابتة، سهلة الفك والتركيب بحيث لا تضر بأي من معالم الأثر.