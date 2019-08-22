أخبار مصر | بعد قرار السيسي.. ننشر تشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد قرار السيسي.. ننشر تشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى القرار الجمهوري رقم 411 لسنة 2019، بتشكيل مجلس إدارة وكالة الفضاء المصرية لمدة سنتين، برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

يضم المجلس فى عضويته كلا من وزير التعليم العالى والبحث العلمى، ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والرئيس التنفيذى للوكالة، ورئيس أكاديمية البحث العلمى، والمستشار يسرى هاشم سليمان الشيخ، نائب رئيس مجلس الدولة، واللواء أحمد رشدى إبراهيم السيد، ممثلا لوزارة الدفاع، واللواء ناصر محمد محيى الدين، ممثلا لوزارة الداخلية، وأحمد محمد عبد الله، ممثلا لوزارة المالية، والدكتور مهندس أحمد عبد النظير أحمد، ممثلا لوزارة الإنتاج الحربى.

كما يضم المجلس السفير حاتم السيد كمال الدين، ممثلا لرئاسة الجمهورية، وأيمن محمد محمد إمام، ممثلا للمخابرات العامة، وأحمد محمد ماهر عبد العزيز، ممثلا لهيئة الرقابة الإدارية، واللواء مهندس محمد زين العابدين، ممثلا للهيئة العربية للتصنيع، والدكتور أيمن محمود محمد أحمد "من ذوى الخبرة"، والدكتور محمد خليل إبراهيم عراقى "من ذوى الخبرة"، واللواء دكتور مجدى عثمان طنطاوى "من ذوى الخبرة".