أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة' توافق على إنهاء خدمة رئيس 'القومية للتوزيع'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة' توافق على إنهاء خدمة رئيس 'القومية للتوزيع' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، عن موافقتها على إنهاء خدمة المهندس إبراهيم الغمري رئيس مجلس إدارة الشركة القومية للتوزيع، وذلك لبلوغه السن القانونية.

وقالت الهيئة في بيان لها، إنها تواصل اجتماعاتها لاختيار رئيس جديد للشركة، يتولى مهمة تطويرها وتحديثها وعلاج مشاكلها، وتقديم تصور واضح تدرسه الهيئة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع للهيئة اليوم، برئاسة كرم جبر؛ لبحث عدد من الأمور الخاصة بشؤون المهنة والعاملين بها.