أخبار مصر | عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما للسيسي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الجريدة الرسمية تنشر قرارا مهما للسيسي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، الذي حمل رقم 148 لسنة 2019.

ونشرت الجريدة الرسمية القرار، وذلك بعدما أقر البرلمان القانون، ومن المقرر أن يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية للقانون خلال ستة أشهر من تاريخ صدوره.

وقالت الجريدة إنه سيعمل بالقانون اعتبارا من أول يناير 2020، فيما عدا المواد (111 و112 و113 و114) فيعمل بها من اليوم التالي لتاريخ النشر.