أخبار مصر | 'الوطنية للصحافة' تقبل استقالة عصام فرج بعد تعيينه أمينًا عامًا لـ'الأعلى للإعلام'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الوطنية للصحافة' تقبل استقالة عصام فرج بعد تعيينه أمينًا عامًا لـ'الأعلى للإعلام' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافقت الهيئة الوطنية للصحافة، برئاسة كرم جبر، على قبول استقالة الدكتور عصام الدين فرج، بعد ترشيحه كأمين عام للمجلس الأعلى للإعلام، ووجهت له الهيئة الشكر على جهوده طوال الفترة الماضية، وتمنت له التوفيق في عمله الجديد.

جاء ذلك على هامش اجتماع عقدته الهيئة اليوم، للنظر في أمر الاستقالة، وبحث شؤون العاملين.

وكان اختار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة مكرم محمد، الدكتور عصام فرج، أمينًا عامًا للمجلس، وذلك خلفًا للأمين العام السابق أحمد سليم، الذي ألقت الرقابة الإدارية القبض عليه أول أمس من مكتبه بمقر المجلس بماسبيرو، لاتهامه بالرشوة واستغلال النفوذ.