أخبار مصر | التضامن: 71% من الدعم النقدي موجه للصعيد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التضامن: 71% من الدعم النقدي موجه للصعيد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أن عدد مستفيدي الدعم النقدى "تكافل" بلغ مليون و547 ألفا و221 أسرة، ووصل عدد مستفيدي "كرامة" إلى 245 ألفا و848 أسرة، في حين بلغ مستفيدي الضمان الاجتماعي مليون و169 ألفا و225 أسرة وذلك حتى منتصف أغسطس الجاري.

وأضاف التقرير المنشور عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، أن الدعم النقدي يصل إلى نحو 3 ملايين أسرة، يستفيد منه 10 ملايين شخص على مستوى محافظات الجمهورية.

وتابع التقرير: أن أكثر من 71% من الدعم النقدي موجه للصعيد، ويضم 67% من الفقراء، لذا ركزت برامج الدعم النقدي على الصعيد ثم الدلتا والقاهرة، والتي تعد الأقل فقرًا.