مصر | إصابة شخصين في حادث مروري بالبدرشين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إصابة شخصين في حادث مروري بالبدرشين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصيب شخصين إثر سقوط سيارة ملاكي في ترعة المريوطية بنطاق مركز البدرشين جنوب المحافظة، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

تلقت الإدارة العامة لمرور الجيزة إشارة من شرطة النجدة بسقوط سيارة ملاكي بترعة المريوطية بنطاق مركز شرطة البدرشين ووجود مصابين.

وإنتقل رجال المرور لمكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه حال سير سيارة ملاكي بالطريق اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدي إلى سقوطها بترعة المريوطية، وإصابة قائدها ومرافقه.

وتم الإستعانة بونش لرفع السيارة، كما تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.