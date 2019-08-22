شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقدم شحنة مساعدات للأشقاء في بوروندي والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قامت سفيرة جمهورية مصر العربية لدى بوروندي عبير بسيوني رضوان بتسليم السفير باسكال روهومفيومورد مُمثل الحكومة البوروندية والمدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الخارجية البوروندية، شحنة المساعدات المصرية الجديدة المقدمة للجانب البوروندي عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.
وصرحت سفيرة مصر لدى بوروندي، اليوم الخميس، بأن مصر تواصل تقديم مساعداتها لبوروندي، حيث تأتي تلك الشحنة ضمن سلسلة من الشحنات التي تقدمها مصر إلى الدولة الشقيقة.
من جانبه، أكد ممثل الحكومة البوروندية عمق العلاقات المصرية البوروندية، مشيرا إلى أنه استعرض مع السفيرة عبير بسيوني مجالات التعاون بين البلدين، خاصةً في مجالات الصحة، والتعليم، والزراعة، والطاقة.
وأعرب عن تقدير الحكومة البوروندية للمساعدات المصرية لمواجهة احتياجات وتحديات التنمية في بلاده، مُقدماً الشكر للحكومة المصرية على ما تقوم به من جهود تنموية في بوروندي.
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