الارشيف / أخبار مصر

مصر تقدم شحنة مساعدات للأشقاء في بوروندي

0 نشر
وكالات 0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تقدم شحنة مساعدات للأشقاء في بوروندي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت سفيرة جمهورية مصر العربية لدى بوروندي عبير بسيوني رضوان بتسليم السفير باسكال روهومفيومورد مُمثل الحكومة البوروندية والمدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الخارجية البوروندية، شحنة المساعدات المصرية الجديدة المقدمة للجانب البوروندي عبر الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

Advertisements

وصرحت سفيرة مصر لدى بوروندي، اليوم الخميس، بأن مصر تواصل تقديم مساعداتها لبوروندي، حيث تأتي تلك الشحنة ضمن سلسلة من الشحنات التي تقدمها مصر إلى الدولة الشقيقة.

من جانبه، أكد ممثل الحكومة البوروندية عمق العلاقات المصرية البوروندية، مشيرا إلى أنه استعرض مع السفيرة عبير بسيوني مجالات التعاون بين البلدين، خاصةً في مجالات الصحة، والتعليم، والزراعة، والطاقة.

وأعرب عن تقدير الحكومة البوروندية للمساعدات المصرية لمواجهة احتياجات وتحديات التنمية في بلاده، مُقدماً الشكر للحكومة المصرية على ما تقوم به من جهود تنموية في بوروندي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصر تقدم شحنة مساعدات للأشقاء في بوروندي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المصرى اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا