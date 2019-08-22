تشكيل لجنة وزارية لوضع خارطة طريق لأجور ومزايا موظفي الدولة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 مكرر (ج) الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2019، قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 1893 لسنة 2019 بشأن تشكيل لجنة وزارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء لوضع خارطة طريق لتطوير المنظومة الإدارية. ونصت المادة الثانية من القرار على أن: "تختص اللجنة المنصوص عليها بوضع استراتيجية وخارطة طريق لتطوير المنظومة الإدارية ومنظومة التعاقدات ووضع أطر استرشادية للوائح العمل، وخاصة اللوائح المتعلقة بنظام الأجور والمزايا للعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام وغيرها من الشركات المملوكة للدولة، بما يعزز من تطبيق قواعد الحوكمة بها وبما يحقق الانضباط المؤسسي في إدارة منظومة تعاقداتها، ويحسن من آدائها الاقتصادي واقتراح أية تعديلات تشريعية في هذا الخصوص".

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