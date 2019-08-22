الجريدة الرسمية تنشر قرار تعيين رئيس وكالة الفضاء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار: نشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 33 مكرر (د) الصادر بتاريخ 20 أغسطس 2019 القرار الجمهوري للرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 410 لسنة 2019 بتعيين الدكتور محمد عفيفي طه أحمد القوصي، رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام.

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