20 دقيقة "جدعنة" أنقذت قاطني شقة ببولاق من الموت



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

20 دقيقة تكاتف فيها أهالي بولاق الدكرور، تجمعوا على قلب رجل واحد لإخماد حريق اندلع في شقة سكنية، وحال تدخلهم دون تفحم قاطنيها.

تلقى مشرف غرفة عمليات الحماية المدنية بالجيزة بلاغا من إدارة شرطة النجدة بتصاعد أدخنة كثيفة من عقار بمنطقة صفط اللبن.

دفع اللواء هاني سعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بالجيزة، بـ 3 سيارات إطفاء وخزان مياه استراتيجي، ولدى وصول القوات أمسك قائد فريق الإطفاء بجهاز اللاسلكي "يا فندم الأهالي أخمدوا النار".

ووجه مدير الحماية بتنفيذ عملية التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران، وانتدبت لجنة من المعمل الجنائي للمعاينة.