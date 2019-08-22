"عيب يا ولد".. جملة أودت بحياة موظف ضربًا على يد شقيقين بالحوامدية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان: لفظ موظف أنفاسه الأخيرة إثر إصابته بنزيف داخلي نتيجة اعتداء شقيقين عليه بالضرب بمركز الحوامدية جنوب محافظة الجيزة. تلقى العميد عادل أبوسريع مأمور قسم شرطة الحوامدية إخطارا من أحد المستشفيات بوصول موظف بمدرسة مصابا بكسور وكدمات ونزيف داخلي بالجسم. Advertisements تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة توصلت إلى أن الموظف عاتب طفلًا على سب آخرين بالشارع "عيب يا ولد"، فأحضر الأخير شقيقيه واعتديا بالضرب على الموظف محدثين إصابته. تم إيداع المصاب المستشفى ووضعه تحت الملاحظة داخل غرفة العناية المركزة، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد 10 أيام. وألقى المقدم عماد رشدي وكيل فرقة جنوب الجيزة، القبض على المتهمين، وباشرت النيابة العامة التحقيق.

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