أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تفتح باب التسجيل لرحلات "اعرف بلدك" إلى مدينتي رأس البر وشرم الشيخ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تفتح باب التسجيل لرحلات "اعرف بلدك" إلى مدينتي رأس البر وشرم الشيخ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن فتح باب التسجيل بالرحلات الصيفية ببرنامج "اعرف بلدك" إلى مدينتي رأس البر وشرم الشيخ، وذلك للمرحلة السنية من 18 حتى 35 سنة، وتشمل تنفيذ برنامجًا سياحيًا وترفيهيًا، وبرنامجًا ثقافيًا وعدد من دورات التنمية البشرية والأنشطة الرياضية والندوات التعريفية ولقاءات دينية بالتعاون مع وزارة الأوقاف ومشيخة الازهر ودار الإفتاء.

يفتح باب الحجز للرحلات أمام الشباب من خلال الموقع الالكتروني لوزارة الشباب والرياضة ( بوابة مصر للشباب والرياضة)، وعلى الراغبين في الاشتراك تسجيل البيانات الشخصية من واقع بطاقة الرقم القومي على الموقع الإلكتروني على الرابط التالي http:mobgis.youth.gov.egyouth، ثم التوجه لمديرية الشباب والرياضة طبقًا لبياناته الشخصية الموجودة ببطاقة الرقم القومي وتسديد قيمة الاشتراك بمديرية الشباب والرياضة "إدارة الشباب" ويشترط في حالة ثبوت عدم صحة البيانات ترحيل المشارك فورًا دون استراد مبلغ الاشتراك.

يتم تنفيذ الفوج على مدار خمسة أيام وأربع ليالي، ويحدد رسم الاشتراك 400 جنيه للمشارك بالنسبة لرحلات شرم الشيخ و350 لرحلات رأس البر، وتشمل الشروط منع اصطحاب الأطفال والأسر نهائيًا، وتحمل المشاركين في المعسكرات الصيفية قيمة البرنامج السياحي، والإقامة والإعاشة بالمدينة الشبابية بكل من شرم الشيخ ورأس البر.