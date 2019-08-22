أخبار مصر | "الشباب والرياضة" تطلق المسابقة القومية لأنشطة مراكز الفنون بالمديريات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الشباب والرياضة" تطلق المسابقة القومية لأنشطة مراكز الفنون بالمديريات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الشباب والرياضة عن إطلاق المسابقة القومية لأنشطة مراكز الفنون بالمديريات 2019 – 2020 وذلك في مجالات الموسيقى والكورال والفنون التشكيلية

وتقوم فكرة المسابقة على إبراز وتعظيم العلاقة بين الفنون المصرية والافريقية، لما لها من تاريخ طويل وعريق واتصال مستمر، حيث تعد الفنون الافريقية كنزا فنيا ملىء بالاشكال الفنية والتى يمكن من خلالها ابراز نقاط التلاقى والتجانس والاتصال والتآخى بين الفنون المصرية والأفريقية بأساليب ابتكارية مختلفة فى شتى مجالات التسابق.

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وتشمل المسابقة جميع أساليب التعبير فى الفنون التشكيلية، عدا الكاريكاتير والرسم بالكمبيوتر، ويشترط الالتزام بموضوع المسابقة لقبول الأعمال، وتحديد الأعمال الجيدة المبتكرة فى كل المجالات والتى سترسل للمسابقة اثناء زيارة المتابعة. وتمثل بعمل واحد او اكثر فى كل مجال.

وتتضمن مجالات التسابق في مجال الفنون (الرسم والتصوير، النحت والخزف، الاشغال الفنية بمجالاتها الخمسة، الفنون الشعبية والتصوير الفوتوغرافى).

بينما تتمثل أهم محاور التسابق في مجال الفنون الشعبية، أن تبرز الأعمال المشاركة سمات الشخصية للفرد في المجتمع المصري والجوانب الإجتماعية في كل بيئة، وأثر ذلك على مضمون وشكل الأداء الحركي والخطوات العلمية والمنهجية في حالة قيام المصمم بتصميم رقصات سواء من بيئته الشعبية أو من خارجها ومراعاة الفروق الجوهرية ما بين تصميم رقصة من البيئة الشعبية وتصميم رقصة تحمل ملامح ذات البيئة الشعبية ولكن في إطار التعبير الدرامي (عمل مسرحي – أوبريت – احتفالية..).