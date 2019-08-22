أخبار مصر | "القومي للإعاقة" يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على مرتكبي الاعتداء على "شاب الشرقية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "القومي للإعاقة" يطالب بتوقيع أقصى عقوبة على مرتكبي الاعتداء على "شاب الشرقية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، عن تواصله مع الجهات المعنية المختلفة في واقعة تعرض شاب من ذوي الإعاقة الذهنية، للاعتداء عليه بالضرب والتعذيب داخل محل حلاقة في قرية كفر إبراش، بمركز مشتول السوق في محافظة الشرقية.

وعلى الفور كلف الدكتور "أشرف مرعي" المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، فريق عمل من المجلس لمتابعة هذه الواقعة وتقديم كافة سبل المساندة للشاب المعتدى عليه.

وصرح "مرعي" في بيان صادر عن المجلس اليوم، بأن المجلس يعمل بشكل مستمر على إتخاذ كافة التدابير اللازمة والتنسيق بين الجهات المختلفة والأجهزة المعنية لمجابهة أي إنتهاك يتعرض له الأشخاص ذوي الإعاقة، مطالبًا الجهات المعنية بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين في هذه الواقعة في ضوء ما تشكله هذه الجريمة من إساءة لكرامة وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مشيدًا بسرعة إستجابة وزارة الداخلية في إلقاء القبض علي 2 من المتهمين في هذه الواقعة.