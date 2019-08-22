أخبار مصر | "عبد العال" لرئيس برلمان توجو: الاهتمام بالشباب الإفريقي أحد المحاور الرئيسية للسياسة المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عبد العال" لرئيس برلمان توجو: الاهتمام بالشباب الإفريقي أحد المحاور الرئيسية للسياسة المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، اليوم الخميس، TSEGAN YAWA رئيسة الجمعية الوطنية بتوجو والوفد المرافق لها، حيث تناول اللقاء العلاقات التاريخية بين مصر وتوجو.

وأكد عبدالعال، على حرص مصر على تعزيز علاقاتها مع توجو في كافة المجالات، مضيفا أن العلاقات الاقتصادية بين البلدين ما تزال دون المستوى المأمول، ولا ترقي إلى حجم العلاقات القائمة في النواحي السياسية، كما تطرق رئيس مجلس النواب إلى التنسيق القائم بين البلدين في المحافل الدولية، وأشاد بدور توجو في دعم عمليات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.

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وعلى مستوى القارة الأفريقية، أكد الدكتور عبدالعال، على أن الاهتمام بالشباب الأفريقي يمثل أحد المحاور الرئيسية للسياسة المصرية كدولة، وللرئيس عبدالفتاح السيسى، كرئيس للاتحاد الأفريقى، وهو ما انعكس في استضافة مصر العديد من الفعاليات الخاصة ببناء قدرات الشباب الأفريقي والاهتمام بقضاياه.

ومن جانبها، أكدت رئيسة برلمان توجو على اتفاق بلادها التام مع ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسى، مرارًا بأن حلول كافة مشكلات القارة الأفريقية يجب أن تكون من داخلها، وأن القارة الأفريقية غنية بمواردها وشبابها ويمكنها تحقيق الاكتفاء الذاتي في المجالات كافة إذا أحسن استغلال هذه الموارد.

وأعربت رئيسة الجمعية الوطنية لتوجو، عن خالص شكرها وتقديرها لحفاوة الاستقبال التي وجدتها منذ أن وصل إلى بلدها الثاني مصر، وقدمت خلال الزيارة لمحة مختصرة حول الجمعية الوطنية التوجولية ولجانها المختلفة واختصاصاتها، وأكدت على أن زيارتها إلى القاهرة تكتسب أهمية استثنائية في تعزيز العلاقات البرلمانية بين البلدين.