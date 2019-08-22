أخبار مصر | رئيس الجمعية الوطنية التوجولية: مصر نجحت في تحقيق الأمن والاستقرار والانتقال إلى آفاق واسعة من التنمية المتسارعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رئيس الجمعية الوطنية التوجولية: مصر نجحت في تحقيق الأمن والاستقرار والانتقال إلى آفاق واسعة من التنمية المتسارعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم ياوا تسيجان رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية، بحضور الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب، وعدد من رؤساء اللجان وأعضاء البرلمان بتوجو.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس رحب برئيسة الجمعية الوطنية التوجولية، مشيداً بالعلاقات التاريخية المتميزة التي تجمع بين مصر وتوجو، ومعرباً عن التطلع لمزيد من تعميقها وتطويرها في مختلف المجالات لاسيما على المستوى البرلماني.

كما أكد الرئيس أهمية تعزيز التبادل التجاري بين البلدين بما يتسق مع مستوى العلاقات المتميزة، مؤكداً أن مصر تساند جهود التنمية في توجو من خلال دعم الخطة الوطنية للتنمية، ودورات تأهيل الكوادر وبناء القدرات التي تنظمها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية.

Advertisements

ومن جانبها، نقلت رئيسة الجمعية الوطنية التوجولية تحيات الرئيس التوجولي "فاوري أياديما" للرئيس، مؤكدة اعتزاز بلادها الكبير بمصر قيادة وشعباً، وبدورها التاريخي في القارة الأفريقية، والذي تعزز خلال السنوات الأخيرة الماضية، وتم تتويجه برئاسة مصر الحالية للاتحاد الأفريقي.

كما أشادت المسئولة التوجولية بالتطور الاقتصادي الكبير الذي تشهده مصر، مؤكدة نجاح مصر تحت قيادة السيد الرئيس في تحقيق الأمن والاستقرار والانتقال إلى آفاق واسعة من التنمية المتسارعة، لتصبح مصر نموذجاً ملهماً لدول القارة الأفريقية. وأعربت السيدة "تسيجان" عن تقدير بلادها الكبير لما تقدمه مصر لتوجو من دعم في مختلف المجالات، مشيرة إلى اهتمام توجو بنقل الخبرات المصرية في مجال تمكين الشباب، واهتمام الرئيس التوجولي بعقد المنتدى الرئاسي التوجولي الأول استلهاماً من النموذج المصري في منتديات الشباب الوطنية والعالمية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد تناولاً لسبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات خاصة على المستوى البرلماني، حيث أكد السيد الرئيس أهمية الدور المحوري الذي تلعبه برلمانات الدول الأفريقية، ليس فقط في تدعيم أسس الديمقراطية والتعددية السياسية بالقارة، وإنما أيضاً في تعزيز روابط الأخوة والتضامن الأفريقية التي تجمع بين شعوب القارة، مؤكداً سيادته أن الأزمات والتحديات السياسية والأمنية والاقتصادية التي تواجهها القارة حالياً تتطلب الارتقاء بدور البرلمانات في التقريب بين الشعوب وتحقيق التفاهم والتواصل بينها.

كما تطرق اللقاء إلى سبل تعزيز العمل الأفريقي المشترك في ضوء رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي، خاصة فيما يتعلق بقضايا الشباب وتمكين المرأة، حيث أكد السيد الرئيس على الدور الهام الذي تقوم به المرأة المصرية في شتى مناحي الحياة، وتمثيلها المرتفع في البرلمان والمجالس المحلية طبقاً للدستور المصري، وهو الدور الهام الذي تقوم به المرأة الأفريقية كذلك في القارة، كما تم التوافق خلال اللقاء على التركيز على موضوعات تحقيق التنمية المستدامة والرفاهية لشعوب القارة، من خلال تحقيق التكامل الاقتصادي والاندماج الإقليمي، وتنفيذ مشروعات البنية التحتية التي ستسهم في زيادة التجارة البينية بين الدول الأفريقية وتوفر فرص العمل لأبناء القارة، لاسيما في ضوء بدء المرحلة التنفيذية لاتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية، خلال أعمال القمة الاستثنائية الأخيرة بالنيجر.