أخبار مصر | السيسي يستقبل مدير منظمة الصحة العالمية.. ويتسلم تقريرًا عن مبادرة "100 مليون صحة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يستقبل مدير منظمة الصحة العالمية.. ويتسلم تقريرًا عن مبادرة "100 مليون صحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقبل الرئيس السيسى، اليوم الخميس، مدير منظمة الصحة العالمية، حيث سلم الرئيس تقرير المنظمة عن مبادرة " 100 مليون صحة" وتضمن التقرير تقدير للجهود الكبيرة للحكومة المصرية .

وقال السفير بسام راضى المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن مدير المنظمة سلم الرئيس خلال اللقاء تقرير المنظمة عن مبادرة 100 مليون صحة" والذي تضمن التقدير للجهود الكبيرة للحكومة المصرية في إطار الكشف عن وعلاج فيروس "سي"، والأمراض غير السارية.

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كما تضمت التقرير التوصية بنشر التجربة والخبرة المصرية الملهمة للاقتداء بها على مستوى العالم، خدمةً للبشرية والإنسانية جمعاء، و النجاح الكبير لمبادرة 100 مليون صحة، والتي باتت تمثل نموذجاً يحتذي به في مجال المسح الطبي على المستويين الأفريقي والعالمي، لا سيما فيما يتعلق بالعدد الضخم وغير المسبوق في التاريخ للمواطنين الذين شملهم المسح مع توفير العلاج الكامل لهم بالمجان.

ونقل مدير منظمة الصحة العالمية للرئيس السيسى التقدير الدولي لجهود مصر المميزة في مجال الرعاية الصحية للمواطنين المصريين والإشادة البالغة بالارادة السياسية وبالمبادرات الرئاسية المتنوعة وللجهود غير المسبوقة لمصر في مجال الرعاية الصحية ، مؤكدا إن مصر اصبحت مثالاً يحتذى به في الإرادة السياسية للعناية وبالحالة الصحية للمواطنين.