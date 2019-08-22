أخبار مصر | في ذكرى حريق المسجد الأقصى.. الأزهر: نؤكد موقفنا الراسخ من عروبة القدس ونجدد التزامنا التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر في ذكرى حريق المسجد الأقصى.. الأزهر: نؤكد موقفنا الراسخ من عروبة القدس ونجدد التزامنا التاريخي بدعم الشعب الفلسطيني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الأزهر الشريف، إن في مثل هذه الأيام كانت الذكرى الأليمة لمحاولة حريق المسجد الأقصى المبارك على يد متطرف صهيوني ليرتكب واحدة من أبشع حوادث الإرهاب وبث العنصرية والكراهية في العصر الحديث، هذه الجريمة النكراء ستبقى في التاريخ شاهدًا على انحراف السلوك الصهيوني وإجرامه منذ اللحظة الأولى التي زرع فيها ليكون خنجرًا في قلب المنطقة العربية.

وأضاف: تأتي هذه الذكرى في ظل استمرار الكيان الغاصب في محاولاته للمساس بقدسية أولى القبلتين وثالث الحرمين، وتهويد القدس الشريف، والاعتداء على المقدسات الإسلامية والمسيحية، ومواصلة التوسع الاستيطاني وابتلاع الأراضي ومصادرة الحقوق، ومخالفة قرارات الأمم المتحدة، ومن المؤلم والمحزن والمخزي أن يحدث كل ذلك في صمت كامل من المجتمع الدولي، يصل إلى حد التواطؤ من بعض أطرافه.

وأكد الأزهر الشريف على موقفه الثابت والراسخ من عروبة القدس الشريف، عاصمة الدولة الفلسطينية، ورفضه أية محاولات لتغيير هوية المدينة المقدسة بتراثها الإسلامي والمسيحي، وجدد التزامه التاريخي والأدبي والإنساني بدعم الشعب الفلسطيني في نضاله ضد الاحتلال الغاصب حتى يتحقق الحل العادل الذي ينشده الشرفاء والمخلصون، والذي يتلخص في إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.