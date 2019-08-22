أخبار مصر | محافظ الجيزة: 60 مهندس استشاري ومدني ومعماري للبت في طلبات التصالح بمخالفات البناء‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر محافظ الجيزة: 60 مهندس استشاري ومدني ومعماري للبت في طلبات التصالح بمخالفات البناء‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل مواطنى محافظة الجيزة بمختلف الأحياء والمراكز والمدن التقدم بطلبات بشأن التصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 وذلك قبل إنتهاء مده الـ 6 أشهر التى حددها القانون والتى بدأت يوم 8 يوليو الماضى وتنتهى 8 يناير 2020.

أكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن المحافظة تتلقى الطلبات بالمراكز التكنولوجية بالأحياء والمراكز والمدن طوال أيام الإسبوع وأيام العطلات وذلك للتيسير على المواطنين.

أشار راشد أن قانون التصالح فى بعض مخالفات البناء الذى تم إقراره يعد فرصة هامة يجب على أصحاب مخالفات البناء إقتنائها وسرعة التقدم للتصالح في مخالفاتهم قبل بدء حملات الإزالة الموسعة لتلك المخالفات والتى ستطال كافة مخالفات البناء التى لم يتم التصالح عليها من المواطنين.

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أكد المحافظ أنه تم تشكيل لجان فنية بالأحياء والمراكز والمدن والمنطقة الصناعية والإستثمارية تضم حوالى 60 مهندس إستشارى ومدنى ومعمارى للبت فى طلبات التصالح والمنصوص عليها بالمادة الثانية من القانون كما تم تشكيل لجنتين للتقييم مقابل التصالح بنطاق المحافظة.

تصريحات المحافظ جاءت خلال الإجتماع الذى حضره اللواء علاء بدران السكرتير العام ومحمود فوزى السكرتير المساعد ورئيس مدينة الجيزة ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن حيث وجه المحافظ خلال اللقاء بتيسير إستقبال طلبات المواطنين للتصالح وتقنين الأوضاع وتقديم أوجه الدعم اللازمة للتسهيل على المواطنين خلال إستقبال طلبات التصالح.

ويذكر أن رسوم فحص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع قد تحددت لمسطح الأعمال المخالفة حتى 250 مترًا مربعًا يتم دفع 500 جنيه رسوم وأكثر من ( 250 م2 وحتى 500 م2 ) يتم دفع 1000 جنيه بينما أكثر من (500 م2 وحتى 1000 م2 ) يتم دفع رسوم 2000 جنيه وأكثر من (1000 م2 وحتى 2000 م2 ) يتم دفع 3000 جنيه رسوم أما أكثر من (2 آلاف م2 وحتى 4 آلاف م2 ) يتم دفع 4000 جنيه رسوم وأكثر من 4 آلاف متر مربع يتم سداد 5000 جنيه رسوم.