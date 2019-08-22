أخبار مصر | قطع المياه عن بعض المناطق بالهرم غدًا لمدة 8 ساعات‎ (تعرف عليهم)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر قطع المياه عن بعض المناطق بالهرم غدًا لمدة 8 ساعات‎ (تعرف عليهم) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة عن قيامها بتنفيذ أعمال الربط الخاصة بخط 800 مم علي الخط قطر 1500 مم بترعة المنصورية بالهرم للإستفادة من مشروع توسعات محطة جزيرة الدهب و يتطلب تنفيذ أعمال الربط قطع المياة لمدة 8 ساعات وذلك من الساعة العاشرة مساء يوم الجمعة الموافق 23/8/2019 حتي الساعة السادسة صباح يوم السبت الموافق 24/8/2019.

وأضافت الشركة أن الأماكن المتأثرة بإنقطاع المياة هي : ( مساكن الضباط بالرماية – إسكان الشباب - عزبة جبريل -كوم بكار - كفر نصار - كفر غطاطي - الوفاء والأمل ) بالإضافة إلي ضعف المياه بمناطق فيصل والهرم (شارع ترعة المريوطية – الكوم الأخضر - الثلاث طوابق - التعاون – المطبعة – حسن محمد ).

ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمراعاة توفير الإحتياجات اللازمة للمواطنين من المياه في المناطق المتأثرة بالإنقطاع والإلتزام بالمواعيد المحددة للإنتهاء من الأعمال.

وتهيب محافظة الجيزة بالمواطنين والمنشأت الحكومية والخاصة والمستشفيات بتوفير إحتياجاتهم من مياه الشرب علي أن يتم توفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب لتغطية المناطق المتأثرة بالإضافة إلي تخصيص رقم 125 للطواريء وإستقبال طلبات وإحتياجات المواطنين.