أخبار مصر | كوريا وروسيا وصربيا.. الإنتاج الحربي تتعاون مع دول العالم في مجال التصنيع الحربي والمدني

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كوريا وروسيا وصربيا.. الإنتاج الحربي تتعاون مع دول العالم في مجال التصنيع الحربي والمدني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

اعتمد اللواء الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي علي إتباع استراتيجية فريدة منذ توليه الوزارة في الانفتاح علي دول العالم الخارجي وتبادل الخبرات بين الوزارة وتلك الدول وذلك؛ لفتح أسواق جديدة للوزارة داخل تلك الدول سواء في مجال التصنيع المدني أو العسكري إلي جانب إقامة مشروعات مشتركة مع تلك الدول فيما يخدم البنية التحتية للدول وقطاعات الوزارة المختلفة.

تعاونت الإنتاج الحربي مع دولة كوريا الجنوبية كانت بهدف التعاون المشترك فى مجالات التصنيع الدفاعية والمدنية، وإمكانية تبادل الخبرات التكنولوجية بين البلدين من أجل إدخال أحدث أساليب التصنيع الحديثة بما يتواكب مع متطلبات المرحلة الراهنة ،وتم تشكيل لجنه مشتركة لمتابعة موضوعات التعاون برئاسة وزير إدارة برنامج مشتريات الدفاع الكورى ووزير الدولة للإنتاج الحربي المصرى.

أما عن تعاون الوزارة مع دولة الصين الشعبية فأجري الدكتور "محمد العصار" بروتوكول تعاون مشترك بين كل من شركة المعصرة للصناعات الهندسية التابعة للوزارة، وشركة هواوى تكنولوجى العالمية للاتصالات والمعلومات، وشركة شنزن كلو الصينية للالكترونيات وتصنيع العدادات الذكية من أجل التعاون المشترك فى تصنيع العدادات الكهربائية الذكية لصالح الشركة القابضة لكهرباء مصر، وذلك للتأكيد علي أهمية تصنيع العدادات الكهربائية الذكية داخل شركة المعصرة للصناعات الهندسية .

وبموجب هذا البروتوكول سيتم التعاون بين "المعصرة" و"شنزن كلو" لتصنيع العدادات الكهربائية الذكية من خلال نقل الخبرات التصنيعية والبحثية وتدبير معامل الاختبار والمعدات التكميلية اللازمة للتصنيع من الشركة الصينية ، وستقوم "هواوى" بموجب هذا البروتوكول بتوفير التمويل اللازم وتسويق العدادات الذكية التى ستقوم بإنتاجها شركة المعصرة للصناعات الهندسية.

ومع دولة سلوفاكيا وممثل لشركة "إيميل"السلوفاكية بحث العصار مجالات التعاون المشترك بين البلدين وعرض إمكانيات الشركة السلوفاكية فى مجال إقامة وتصنيع محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية، وأيضاَ التعاون بين الشركات المصرية والسلوفاكية للدخول في مشروعات مشتركة تساهم في برامج التنمية المخطط لها وتحديث البنية التحتية والصناعة في مصر وتبادل الخبرات التصنيعية من أجل التصنيع المشترك لمكونات محطات توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية.

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ومع دولة إيطاليا وقعت وزارة الإنتاج الحربي مذكرة تفاهم بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وشركة مونزيسي الإيطالية في مجال تصنيع ماكينات التحكم الرقمي، وذلك بديوان عام الوزارة وذلك لعقد شراكة لإقامة مصنع لتصنيع معدات الطحن عالية الدقة باستخدام ماكينات التحكم الرقمي بما يخلق مناخ صناعي يعتمد على التكنولوجيا الحديثة في التصنيع وبما يسمح بتصدير مكونات ماكينات منتجة بتكنولوجيا عالية المستوى للشركات الإيطالية والأوروبية العاملة في الهندسة المرتبطة بماكينات التحكم الرقمي، خاصةً في ظل توجه الدولة نحو تنفيذ مشروعات تنموية وصناعية للشباب المصري تتطلب توفير العديد من المعدات ومن ضمنها ماكينات التحكم الرقمي.

ومع دولة صربيا اتفقت وزارة الإنتاج الحربي على أهمية التعاون بين الصناعات الدفاعية في كل من مصر وصربيا، سينتج عنه تصنيع منتجات عالية الجودة يمكن تسويقها محلياً وتصديرها للدول العربية والأفريقية، وتم اقتراح تبادل الزيارات بين الطرفين وتعزيز سبل التعاون في مجالات التصنيع الحربي والمدنى المختلفة خلال الفترة المقبلة .

أما دولة تنزانيا فاتفقت الوزارة معها علي تبني توفير كافة مطالب الجانب التنزاني سواء العسكرية أو المدنية وبما يعزز التعاون الثنائي بين الجانبين ، أما دولة كرواتيا استعرضت إمكانيات بعض الشركات الكرواتية المتخصصة فى إنتاج المعدات العسكرية والمدنية وبعض المشروعات التى يمكن التعاون معها مستقبلا بين الجانبين واتفقت مع وزارة الإنتاج الحربي علي تبادل الزيارات والوفود بين شركات الإنتاج الحربي والشركات الكراوتية للوقوف على الإمكانيات التكنولوجية والتصنيعية لديهما وبحث سبل التعاون المشترك بين الطرفين.

ومع جمهورية بلغاريا استعرض وزير الإنتاج الحربي محمد العصار مجالات التصنيع العسكرية والمدنية لشركات الإنتاج الحربي والتى يمكن التعاون من خلالها مع الشركات البلغارية لتعميق التصنيع المحلى بتكنولوجيا عالمية حديثة وفتح مجالات جديدة لتبادل الخبرات والاستثمار بين الجانبين لما يتميز به الجانب البلغارى من تكنولوجيا تصنيعية حديثة.

وشهد الدكتور محمد سعيد العصار مع دولة روسيا توقيع اتفاقيتا تعاون بين الهيئة القومية للإنتاج الحربي وإتحاد الشركات الروسية "إيليفاتور برود ماش ستروى" لتأسيس شركة مصرية روسية تعرف بإسم "روس أجرو إيجيبت" لتصنيع آلات ومعدات مجمعات المطاحن والصوامع والأعلاف، و بموجب هاتان الاتفاقيتان ستقوم شركات الإنتاج الحربي بالاشتراك مع " إيليفاتور برود ماش ستروى" إتحاد الشركات الروسية من خلال شركة "روس أجرو إيجيبت" التى يتم تأسيسها حاليا بتحديث الصوامع ومصانع الأعلاف والمطاحن ومعامل تصنيع الحبوب القائمة وبناء الجديد منها بمعدات وآلات مُصنعة محلياً بالاستفادة من التكنولوجيات الروسية الحديثة وذلك لصالح وزارة التموين.