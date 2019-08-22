أخبار مصر | تعرف على أبرز ما تقدمه إدارة التعبئة والتجنيد بالقوات المسلحة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعرف على أبرز ما تقدمه إدارة التعبئة والتجنيد بالقوات المسلحة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تعتبر إدارة التجنيد والتعبئة أقدم الإدارات التابعة لهيئة التنظيم والإدارة للقوات المسلحة ومهمتها هي تنفيذ خطة التجنيد والتطوع وإختيار أفضل العناصر من القوي البشرية مجندين ومتطوعين لذلك نجدها منوطة بتنفيذ توجيهات القيادة العامة للقوات المسلحة فيما يخص خطة التعبئة والتجنيد والتطوع ونشر الوعي التجنيدي والتطوعي بين المواطنين طبقاً لخطة إعلامية متكاملة وبصفة دورية، إلي جانب حل المشكلات التجنيدية لجميع المواطنين سواء داخل مصر أو خارجها وإصدار الإعفاء والتأجيل والإستثناء وإستخراج شهادات المعاملة التجنيدية لهم ، والمتابعة المستمرة مع مناطق التجنيد والتعبئة المنتشرة علي مستوي الجمهورية لضمان تنفيذ الخدمة التجنيدية علي أعلي مستوي .

وتحرص الإدارة علي المستمر علي حسن الأستقبال والمعاملة الجيدة لشبان التجنيد عند حضورهم للتسجيل والكشف الطبي داخل مناطق التجنيد والتعبئة ونقل صورة حضارية عن القوات المسلحة لزيادة الانتماء الوطني والأقبال علي الخدمة العسكرية مؤكداً لنه لا مجال للواسطة أو المحسوبية في إنتقاء الشبان لتأدية الخدمة العسكرية ، إلي جانب كافة المعايير المتبعة للتأكد من صحة الأوراق المقدمة من الشاب لمعرفة مدي صحتها من خلال مخاطبة السجل المدني الرئيسي.

في صالة الأستقبال يتم عرض أفلام تسجيلية لإبراز دور القوات المسلحة في الدفاع عن أرض الوطن لزيادة الانتماء الوطني ورفع الروح المعنوية لشبان التجنيد وكذلك إلقاء كلمة معنوية لشبان التجنيد أثناء حضورهم بالمنطقة تتضمن دور القوات المسلحة في خدمة الوطن بالاضافة إلي التأكيد علي الانضباط العسكري للشبان داخل وخارج القوات المسلحة ، بعد الأستقبال وتسجيل بيانات الشبان كاملة التفاصيل في شبكة المعلومات العسكرية .

وطورت إدارة التعبئة والتجنيد إجراءات الكشف الطبي علي شبان التجنيد لتقليل تسرب الشبان الغير لائقين طبياً إلي صفوف القوات المسلحة ، حيث تبدء مراحل الكشف الطبي بالتلقين الطبي عن الأمراض الشائعة وأمراض عدم اللياقة والتأكد من عدم وجود مشاكل طبية ، بعدها يتم الكشف المبدئي ويقوم به الأطباء المجندين وذلك بإجراء فحص طبي عام للشبان من قياس لضغط الدم والسكر وقوة الإبصار ونبض البطن وفحص شرجي وتناسلي ، ثم يأتي بعدها مرحلة الفحص الطبي الظاهري ويتم بواسطة الأطباء المجندين أيضاً تحت إشراف الأطباء المتخصصين العاملين والتأكد من خلوهم من أي أمراض أو عاهات ظاهرية .

ويأتي الكشف الطبي التخصصي في العيادات في المرحلة الثالثة ويتم تجميع من له شكوي طبية أو ملحوظة طبية سبق تدوينها أثناء الكشف الطبي المبدئي والظاهري ويتم تصنيفهم إلي التخصصات الطبية المختلفة سواء عظام أو أنف وأذن وحنجرة أو جراحة أو باطنة أو رمد أو جلدية وفي كل عيادة تخصصية علي حده لإجراء الكشف الطبي الدقيق بواسطة الأطباء المتخصصين شخصياً وتدوين قرار اللياقة الطبية في كارت الفحص الطبي للشاب .

في المرحلة الرابعة يأتي إجراء مناظرة طبية للشبان بعد إعلان الإرجاء بواسطة المجلس الطبي العسكري بمناطق التجنيد لتأكيد قرار اللياقة الطبية للشبان وتقديم شكواهم الطبية ،ثم إجراء مناظرة طبية أثناء الترجل بمناطق التجندي لتأكيد قرار اللياقة الطبية للشبان وعرض بعض الحالات علي اللجنة الطبية العليا للتقرير بلياقتهم الطبية لأداء الخدمة العسكرية من عدمه ، وإجراء مناظرة طبية أخيرة عند حضورهم بالأماكن المخصصة بتوزيعهم استعداداً لإنضمامهم للقوات المسلحة بوحداتهم الجديدة .

وتواكب إدارة التعبئة والتجنيد أحدث التكنولوجيا الحديث لتفادي الخطأ البشري ، إلي جانب اسخدام أحدث النظم الاتصالية لتقليل الفجوة بين القيادات والشبان المطلوبين للتجنيد لتوطيد روابط الصلة بينهم منذ اليوم الأول ، فيتم استخدام منظومة الفيديو كونفرانس داخل المجالس الطبية بالمناطق لإمكانية المتابعة لتنفيذ إجراءات الكشف الطبي لجميع شبان التجنيد وعقد لقاء مع الشبان الائقين طبياً للتأكد من عدم وجود أي شكوي طبية لهم إلي جانب استخدام موقع إدارة التعبئة والتجنيد علي شبكة الأنترنت يوضح كافة الخدمات والأوراق المطلوبة طبقاً لجميع الفئات والخدمات التجنيدية ، وموقع للبريد الالكتروني للرد علي الاستفسارات التجنيدية للشبان المصريين المقيمين داخل وخارج الجهورية وأخيراً استخدام خدمة الاستعلام الصوتي .

وتنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بشأن مشاركة القوات المسلحة ضمن الحملة القومية لمكافحة مرض الإلتهاب الكبدي الوبائي فيروس س ، صدق القائد العام للقوات المسلحة علي علاج الشبان المتقدمين للتجنيد والمصابين بفيروس س والذين تم إجراء التحاليل الطبية لهم بواسطة المعامل المركزية للقوات المسلحة وتأكد إصابتهم بالمرض ، ووضعهم تحت الطلب لمدة ثلاث سنوات وتسليمهم كارت متابعة للعلاج محدد به المركز التخصصي للعلاج من خلال سبعة مراكز ملحقة بالمستشفيات العسكرية للقوات المسلحة علي مستوي الجمهورية .

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ويأتي ذلك القرار مساهمة من القوات المسلحة في علاج شبان التجنيد المصابيين بمرض الإلتهاب الكبدي الوبائي فيروس س علي نفقة الدولة ، وتقوم مناطق التجنيد والتعبئة بإجراء التجاليل الطبية لجكيع الشبان بالمنطقة تحت إشراف رئيس المجلس الطبي العيكري بالمنطقة ومدير منطقة التجنيد أثناء حضورهم للتسجيل والكشف الطبي بالمرحلة التجنيدية .

الشبان المصابين بفيروس س يتم تسجيلهم علي المنظومة التجنيدية كمصاب بفيروس س وإرسال بياناتهم علي الشبكة العسكرية إلي إدارة التجنيد والتعبئة وتسليمهم كارت محدد به توقيت حضورهم إلي الإدارة لأاجراء التحاليل اللازمة للتأكد من الإصابة بالمرض .

والشبان الذين يتم التأكد بإصاباتهم يتم إرسال بياناتهم لجهات الختصاص للتصديق علي وضعهم تحت الطلب لمدة 3 سنوات ويتم تحديد المركز التخصصي للعلاج من المرض للشبان المصابين بالقرب من محل إقامتهم بقدر الإمكان لتخفيف العبء عليهم وعدم تحمل مشاقة السفر للمركز العلاجي المخصص لهم .

وللتيسير علي المواطنين تقوم إدارة التعبئة والتجنيد المختلفة بإصدار إعفاء نهائي أو مؤقت أو إستثناء تحت الطلب ويتم تسليمهما للشبان في أسرع وقت ممكن ، إلي جانب إصدار التأجيلات الدراسية للطلبة الدارسين في داخل الجمهورية من خلال مكاتب الأتصال التابعة لإدارة التجنيد والتعبئة والمتواجدة بالجامعات ، وإستخراج تصاريح وأذون السفر للخارج للشبان الحاصلين علي إعفاء مؤقت ولمن أدي الخدمة العسكرية داخل الجمهورية أثناء أجازات نصف العام ونهاية العام الدراسي عدا طلبة السنوات النهائية لا يتم استخراج أذن سفر لهم بعد نهاية أجازة نصف العام .

بالاضافة إلي دفع لجان عسكرية مشتركة لتسوية المواقف التجنيدية لأبناء المحافظات النائية في شمال وجنوب سيناء ومرسي مطروح وحلايب وشلاتين وأو رماد ووادي العلاقي وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية في أماكن تواجدهم بدون مقابل مادي .

وتقوم الإدارة بتقديم كافة التيسيرات اللازمة للشبان في سن التجنيد من ذوي الاحتياجات الخاصة بمناطق التجنيد وإنهاء إجراءاتهم في أي وقت دون التقيد بتوقيتات المراحل التجنيدية ويتم إيفاد لجان طبية تجنيدية إلي مقار الجامعات وجمعيات الرعاية الاجتماعية المختصة لإنهاء الإجراءات التجنيدية لهم وتسليمهم شهادات المعاملة التجنيدية في أماكن تواجدهم بدون مقابل مادي .

ولتيسير الخدمة علي أبناء مصر من الخارج ممن يستحقوا الإعفاء المؤقت والنهائي طبقاً لإحكام القانون رقم 137 لسنة 1980 بإرسال المستندات المؤيدة لحقهم في الإعفاء مرفقة بكشف عائلي محرر علي النموذح 1 جند معتمد من القنصلية وتسليمها إليهم بدون أي مقابل مادي ، وتيسير الإجراءات لتأجيل التجنيد للطلبة الدارسين خارج جمهورية مصر العربية والذين تم وضعهم تحت الأشراف العلمي للإدارة العامة للبعثات وذلك بالتقرير بتأجيل تجنيدهم من مجع خدمة المواطنين بإدارة التجنيد للتيسير عليهم وتوفيراً للجهد والنفقات بدلاً من انتقالهم لمسافات بعيدة بمناطق التجنيد المختلفة .

إلي جانب خدمات أخري تقدمها إدارة التعبئة والتجنيد للشبان المصريين بالخارج منها تجديد جوازات السفر المتهية للشبان المقيمين بالخارج بالدول العربية والأجنبية ممن بلغوا سن الالزام وحتي بلوغهم سن 29 سنة كحد أقصي لا يجدد بعدها علي أن يقوموا بتقديم أنفسهم إلي مناطق التجنيد والتعبئة التابعين لها فور بلوغهم تلك السن لتحديد موقفهم من التجنيد .

إلي جانب تجديد جوازات سفر الشبان المصريين بالخارج ممن تجاوزوا سن الامتناع عن الجنيد لمدة سبع سوتوات لمن سددوا قيمة الغرامة لحين حضورهم لأرض الوطن وإنهاء موقفهم التجنيدي بشرط عدم تجاوزهم سن 44 عاما ً والاعتداد بتوقيع الاب أو الجد في توثيق مستندات الإعفاء بدون توكيل رسمي بشرط تقديم شهادة تحركات تفيد بأن طالب الإعفاء خارج أرض الوطن .