أخبار مصر | الموسيقات العسكرية المصرية تشارك بالمهرجان الدولي الثاني عشر بروسيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الموسيقات العسكرية المصرية تشارك بالمهرجان الدولي الثاني عشر بروسيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

انطلقت فعاليات المهرجان الدولى الثانى عشر للموسيقات العسكرية "سباسكيا تاور" بالساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو والذي تشارك فيه الفرقة الموسيقية العسكرية المصرية ضمن فرق موسيقية من 13 دولة مشاركة بالمهرجان الذى يستمر حتى الأول من سبتمبر 2019.

حيث بدأت جميع الفرق المشاركة فى تنفيذ التدريبات خلال الأيام الأولى للمهرجان لتقديم أفضل العروض، وسط أجواء حماسية مبهرة امتزجت فيها المعزوفات والمقامات الموسيقية الشرقية والغربية مع الألوان المبهرة لميدان الساحة الحمراء بموسكو والذى يضم بين جنباته العديد من المبانى ذات الطابع التاريخى العريق وعدد من المتنزهات والمقاصد السياحية.

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ويمثل المهرجان الدولى للموسيقات العسكرية أحد أهم الملتقيات الثقافية والموسيقية على الساحة العالمية والذي تمتزج من خلاله ثقافات الشعوب من مختلف قارات العالم لعرض مقتطفات من تراثهم الثقافي والفني ويقدمون رساله للمحبة والتسامح والسلام بين شعوب الانسانية، وقد حققت الموسيقات العسكرية شهرة واسعة علي المستوي الدولي واستطاع الفريق السيمفوني للقوات المسلحة المصرية أن يحصد المراكز الاولى في العديد من المهرجانات العالمية.

وخلال فعاليات المؤتمر الصحفي الذي نظمته إدارة المهرجان لقادة الوفود المشاركة نقل مدير إدارة الموسيقات العسكرية تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والانتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، لإدارة المهرجان علي إجراءات التنظيم والاستقبال وتقديم كافة الجهود للفريق المصري، مؤكدا على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، مشيدا بأهمية المهرجان الدولى الذي يمثل بيئة خصبة تمتزج فيها الفنون والثقافات الإنسانية بمختلف أشكالها، وتقديم رسالة للخير والسلام بين الشعوب والانسانية، وقدم الشكر والتقدير.

من جانبه أثنى قائد فريق الموسيقات العسكرية الروسي على الفريق السيمفوني العسكري المصري بأداءه الاحترافي ومظهرة الانضباطي الذي يقدم صورة مشرفة نالت إعجاب الحاضرين.