أخبار مصر | نشاط مكثف لمراكز "معاك" لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وتنمية مهارات الأخصائيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نشاط مكثف لمراكز "معاك" لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة وتنمية مهارات الأخصائيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نظمت مراكز معاك لتأهيل الأطفال ذوي الإعاقة، التابعة لاتحاد الأطباء العرب عدد من الأنشطة والفعاليات التدريبية خلال الفترة الأخيرة تنوعت بين الآنشطة التفاعلية مع الأطفال واختبارات وتفسيرات اللغة، بالإضافة للإحتفال بعيد الأضحى وتعريف الأطفال بمناسك الحج.

وعقدت إدارة التدريب داخل مراكز "معاك" في عدد من محافظات الجمهورية دورات مكثفة وورش عمل حملت عناوين "قراءة وتفسير اختبار اللغة" وعلاج الإضطراب السلوكي للأطفال، إضافة إلى دورات تتعلق بـ "التلوين داخل إطار"، حتى يتمكن الأطفال من إدراك الفرق بين الشكل والأرضية، وعدم التلوين بعشوائية.

واستهدفت الدورات التدريبية رفع كفاءة الأخصائيين العاملين بمراكز معاك بمحافظات القاهرة والأسكندرية وأسوان والفيوم.

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ومن جانبه قال الدكتور أسامة رسلان، أمين عام اتحاد الأطباء العرب، أن أنشطة مراكز "معاك"، تستهدف تنمية مهارات العاملين والإخصائيين، وإكسابهم المهارت اللازمة للتعامل مع الأطفال ذوي الاعاقة الخاصة، فضلا عن تأهيل هؤلاء الأطفال؛ من أجل تسهيل دمجهم في المجتمع.

وأشار رسلان إلى أن مراكز معاك المنتشرة في عدد من محافظات الجمهورية تعمل على تخفيف العبء المادي والمعنوي على الأسر الفقيرة، التي لا تستطيع تحمل نفقات التربية الخاصة لأطفالهم.

وتعمل مراكز "معاك"، من خلال 8 مراكز داخل مصر بمحافظات "القاهرة، الإسكندرية، الفيوم، شمال سيناء، أسوان، والوادي الجديد".