مصر | حريق هائل في عقار بصفط اللبن.. والحماية تدفع بـ3 سيارات إطفاء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حريق هائل في عقار بصفط اللبن.. والحماية تدفع بـ3 سيارات إطفاء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح أهالي منطقة صفط اللبن، بنطاق قسم بولاق الدكرور، في إخماد حريق شب بشقة سكنية، بعد تفحم محتويات الشقة، ولم يسفر الحريق عن وقوع أي خسائر بشرية وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

وتلقى اللواء هاني السعيد مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بقطاع أمن الجيزة، بلاغا من شرطة النجدة بتصاعد أدخنة من عقار بمنطقة صفط اللبن، بنطاق قسم شرطة بولاق الدكرور.

وعلى الفور تم الدفع بقوات الحماية المدنية مدعومين بـ 3 سيارات إطفاء وخزان مياه للسيطرة على الحريق، ولدي وصولهم مكان البلاغ تبين تمكن الأهالي من السيطرة على الحريق، وأجرت القوات عمليات التبريد لمنع تجدد إندلاع النيران مرة أخرى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم بإخطار مدير أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.