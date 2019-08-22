مصر | "كان رايح يصلي".. وفاة مدرس الحوامدية بـ "نزيف داخلي" بعد 10 أيام من ضربه

وأوضحت التحريات، أنه بعد تحريره المحضر بقسم شرطة الحوامدية، وتمكن القوات من القبض على الشقيقين، شعر بحالة إعياء شديدة، وتقيئ، وبذهابه إلى المستشفي تبين إصابته بنزيف داخلي إثر التعدي عليه بالضرب على رأسه، وتم حجزه بالمستشفي، حتي توفي مساء أمس الأربعاء متأثرا بإصابته التي أودت بحياته.

كان تعدي شقيقان على موظف بمدرسة بالضرب محدثين إصابته بـ "نزيف داخلي"، التي أودت بحياته، إثر نشوب مشاجرة بينهم، بمركز الحوامدية، جنوب محافظة الجيزة، تمكنت القوات من القبض عليهما، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لمديرية أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، إخطار من العميد علاء فتحي رئيس قطاع جنوب الجيزة، بورود بلاغا للمقدم محمد أبو القاسم رئيس مباحث قسم شرطة الحوامدية، من موظف بمدرسة، بقيام شقيقين بالتعدي عليه بالضرب محدثين إصابته بكدمات ومتفرقة بجسده، إثر نشوب مشاجرة بينهم.

وكشفت تحريات العقيد أحمد نجم مفتش مباحث جنوب الجيزة، أن المجني عليه، عاتب طفل لسبه أخرين، حال تواجده بالشارع، فأحضر الطفل شقيقيه وتعديا على المجني عليه بالضرب محدثين إصابته المشار إليها.

وتمكنت قوة أمنية برئاسة المقدم عماد رشدي وكيل فرقة أبو النمرس والحوامدية، والنقيب فاروق عبد القادر معاون مباحث القسم، من القبض عليهما وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة على النحو المشار إليه، وبعد مرور 10 أيام توفي المبلغ متأثرا بإصابته داخل المستشفي، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، بإخطار مدير أمن الجيزة، والعرض على النيابة العامة التي تولت التحقيقات.