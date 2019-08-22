مصر | حقيقة العثور على النصف العلوي لجثة "سيدة ترعة المريوطية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حقيقة العثور على النصف العلوي لجثة "سيدة ترعة المريوطية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نفي مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة ما تداولته بعض المواقع الإخبارية بشأن العثور على النصف العلوي لجسد السيدة المعثور على النصف السفلي لجثتها بترعة المريوطية، مطالبا وسائل الإعلام بتحري الدقة قبل نشر أي أخبار كاذبة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية كانت تبحث مساء أمس على باقي الجثة بترعة المنصورية بقرية شبرامنت، بنطاق مركز أبو النمرس، لكنهم لم يعثروا على باقي الجثة.

كان فجر مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة مفاجآت جديدة حول واقعة قتل سائق لزوجته لشكه في سلوكها، وتقطيعها إلى نصفين، وتبين أن المتهم متزوج المجني عليها منذ حوالي 5 سنوات، ولديهما ابنتين، ويقيمون بمنطقة بني يوسف، بنطاق مركز أبو النمرس جنوب المحافظة.

وأضاف المصدر بأن المتهم شك بوجود علاقة بين زوجته وشاب، فعقد العزم على قتلها للتخلص منها، وعلى إثر ذلك تشاجر معها يوم الجريمة، وطعنها، ثم قطعها إلى نصفين بـ ساطور، ولفها، وحملها بسيارته، وتخلص منها بإلقائها بالترعة، وعاد إلى منزله مرة أخري، وباع أثاث منزله، وتوجه بإبنتيه لأشقاء والدتهما بمنطقة مصر القديمة، وتركهما، وأبلغهم بمغادرة زوجته المنزل، "مراتي طفشت"، ثم فر هاربا لأحد أقاربه بمحافظة بني سويف.

وواصل المصدر ذاتة، أنه حال هرب المتهم اشتعلت النيران بسيارته حال سيره بطريق مصر أسيوط الغربي، ما أسفر عن إصابته بحروق متفرقة بجسده، وأثناء نقله إلى المستشفي تبين وجود آثار دماء بسيارته، مأ أثار الشك حوله، وتم التحفظ على سيارته بمركز الفيوم، وبالفحص والتحري تبين وجود بلاغ بقسم شرطة مصر القديمة من أشقاء زوجته، يتهمه بالتسبب فى غياب شقيقتهم، وبمناقشته تبين قتله لزوجته لشكه في سلوكها، وتمكنت القوات من القبض عليه.

وتكثف الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة جهودها للبحث على الجزء العلوي لجسد السيدة، التي قطعها زوجها إلى نصفين، بساطور، وألقى الجزء العلوي لها بترعة المنصورية، بقرية شبرامنت بنطاق مركز أبو النمرس جنوب المحافظة،

وأفاد مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة، بأن المتهم يمتلك شقة بمنطقة بني يوسف، بنطاق مركز أبو النمرس، وتخلص من النص العلوي من الجثة بإلقائه بترعة المنصورية، دائرة مركز أبو النمرس، فيما تخلص من الجزء السفلي من الجثة بإلقائه بترعة المريوطية دائرة قسم الهرم.

وكشف مصدر أمني بقطاع أمن الجيزة أمس الأربعاء، بأن المتهم بتقطيع زوجته وإلقاء جثتها بترعة المريوطية، قطعها إلى نصفين، وتخلص منهما بإلقائهما بالمياه، موضحًا بأن الأجهزة الأمنية عثرت على الجزء السفلي لجسد المجني عليها.

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وتابع المصدر بأن المتهم بقتل زوجته وتقطيعها، وإلقاء جثتها بترعة المريوطية، يعمل سائقا في العقد الرابع من عمره، والمجني عليها ربة منزل، في العقد الثالث من عمرها، وأنهما لديهما طفلتين، قام المتهم بتركهما عند أحد أقارب زوجته بعد إبلاغه بأن زوجته تركت المنزل ولم يعثر عليها " طفشت"، وفر المتهم هاربا إلى أحد أقاربه.

وأشار إلى أن المتهم حال سيره بالطريق الصحراوي الغربي اندلعت النيران بالسيارة التي يستقلها بالقرب من الفيوم، ما أسفر عن إصابته بحروق متفرقة بجسده، وتم نقله على إثرها إلى المستشفى.

ونجح رجال مباحث الجيزة في كشف ملابسات العثور على النصف السفلي لجسد سيدة ملقى بترعة المريوطية، وتبين أن زوجها وراء قتلها وتقطيعها، بالساطور، لإكتشافه وجود علاقة غير شرعية بينها وبين شاب، وأخطر مدير أمن الجيزة.

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد عصام بركات مأمور قسم شرطة الهرم، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على النصف السفلي لجسد أدمي، ملقي بترعة المريوطية، بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ برئاسة العقيد محمد راسخ مفتش مباحث الهرم، المقدم كريم عبد الواحد وكيل فرقة الهرم، المقدم محمد الصغير رئيس مباحث القسم، والرائد إسلام السيد معاون مباحث القسم، وتبين أن النصف جثة لسيدة.

وبتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الجريمة برئاسة اللواء سامح الحميلي نائب مدير مباحث الجيزة، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، تم التوصل إلى أن زوجها وراء ارتكاب الجريمة لشكه في سلوكها، وأنها على علاقة بشاب، فقطعها ورمي جثتها بترعة المريوطية وفر هاربا.

وتمكنت القوات من القبض عليه وجار التحقيق معه، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.