مصر | حجز صاحب مخزن بحوزته 6 آلاف علبة سجائر مهربة بباب الشعرية

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أمرت نيابة باب الشعرية حجز صاحب مخزن بحوزته 12 كرتونة سجائر مهربة جمركيا 24 ساعة على ذمة التحريات، لحين ورود تحريات المباحث حول المتهم للوقوف على نشاطه.

كشفت تحقيقات النيابة من تمكن قوة أمنية من مباحث قسم شرطة باب الشعرية، وبصحبتها القوة المرافقة، من ضبط "بسام. م. ع" 21 سنة صاحب مخزن بدائرة القسم ومقيم بذات العنوان، والسابق اتهامه فى 4 قضايا آخرها 1204 لسنة 2018م باب الشعرية.

وعثر بداخل المخزن على 12 كرتونه بداخلها 6000 علبة سجائر "مختلفة الأنواع "، وجميعها مهربة جمركيًا ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.