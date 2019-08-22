مصر | "عدو حواء".. كشف لغز مقتل 4 سيدات في بني سويف

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "عدو حواء".. كشف لغز مقتل 4 سيدات في بني سويف والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نجح قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية فى كشف غموض قتل 4 سيدات وتبين بأن وراء ارتكاب الوقائع مسجل خطر بقصد سرقتهن فى بنى سويف.

رصدت أجهزة الأمن، 4 حوادث قتل مجهلة بدائرة مركز شرطة بنى سويف على فترات زمنية مختلفة لسيدات مُسنات تشابهت ظروف وملابسات إرتكابها.

وأسفرت جهود برئاسة مفتشى قطاع الامن العام، عن تحديد مرتكب تلك الوقائع مسجل شقى خطر - مزارع - مقيم بقرية إبشنا دائرة المركز وسبق إتهامه فى 36 قضية "سرقة بالإكراه، شروع فى قتل، سرقات مواشى، سلاح بدون ترخيص، سرقات متنوعة، آداب عامة، ضرب".

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه بمأمورية من قطاع الأمن العام بالإشتراك مع أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن بنى سويف أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته اعترف بإرتكاب الوقائع.

وقرر بتعديه على المجنى عليهن، والإستيلاء على ما بحوزتهن من متعلقات، وبإرشاده تم ضبط المتعلقات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.