مصر | تسليم مقاول هارب من 5 أحكام بغرامات 13 مليون جنيه بالمطرية

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أمرت النيابة العامة بتسليم مقاول هارب من أحكام بغرامات 13 مليون جنيه، لمباحث تنفيذ الأحكام بمنطقة المطرية.

البداية عندما تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتها القوة المرافقة، من ضبط "وجيه. ف. م" 69 سنة مقاول ومقيم شارع شجرة مريم ـ دائرة القسم والمطلوب التنفيذ عليه فى 5 حكم حبس جزئى "مباني" بإجمالي غرامات مالية مستحقة بلغت 13 مليون جنيه.

وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية.