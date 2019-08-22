مصر | تجديد حبس مسجل بحوزته مخدر الاستروكس و3 آلاف جنيه بالمطرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تجديد حبس مسجل بحوزته مخدر الاستروكس و3 آلاف جنيه بالمطرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدر قاضى المعارضات قرار، بتجديد حبس مسجل 15 يوم على ذمة التحقيقات بتهمة الإتجار فى مخدر الاستروكس متخذًا من دائرة قسم المطرية مكانًا له؛ لترويج وتوزيع تجارته غير المشروعة.

البداية كانت أثناء مرور ضباط مباحث قسم شرطة المطرية، وبصحبتهم قوة شرطية لتفقد الحالة الأمنية بالمنطقة، حيث اشتبهوا فى المتهم أثناء سيره فى وقت متأخر فى الليل، وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية كبيرة من مخدر الاستروكس ومبلغ 3 آلاف جنيه، وهاتف محمول، وبمواجهته أعترف بالمضبوطات بقصد الاتجار فى المواد المخدرة والمبلغ المالى من حصيلة أرباحه الغير مشروعة.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.