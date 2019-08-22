مصر | استمرار حبس عاطل لسرقته حقيبة سيدة ودراجة بخارية بالزاوية الحمراء

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استمرار حبس عاطل لسرقته حقيبة سيدة ودراجة بخارية بالزاوية الحمراء والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنح الزاوية الحمراء، تجديد حبس عاطل 15 يوما على ذمة التحقيقات لسرقته حقيبة سيدة باستخدام دراجة بخارية مسروقة.

تعود الواقعة أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء بشارع منشية الجمل بدائرة القسم لمتابعة الحالة الأمنية، فتمكنت من ضبط عاطل مقيم بدائرة القسم، سبق اتهامه في 4 قضايا آخرها "سرقة"، حال استقلاله دراجة نارية "بدون تراخيص"، وبحوزته حقيبة يد حريمي بداخلها مبلغ مالي، وبعض المتعلقات الشخصية.

وبمناقشته عن مصدر المضبوطات اعترف بسرقة الدراجة النارية من منطقة الأميرية بأسلوب "توصيل الأسلاك"، واستخدامها في سرقة حقيبة اليد المضبوطة بحوزته بدائرة قسم شرطة الحدائق بأسلوب "الخطف".

وباستدعاء المجني عليها، تعرفت على المضبوطات، واتهمته بالسرقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.