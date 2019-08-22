مصر | النيابة تستعجل تحريات المباحث لجثة رضيع ملقاة أسفل عقار بقلعة الكبش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النيابة تستعجل تحريات المباحث لجثة رضيع ملقاة أسفل عقار بقلعة الكبش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استعجلت نيابة السيدة زينب، تحريات المباحث حول جثة طفل رضيع عثر عليها مُلقاة في شارع بدائرة القسم.

كما أمرت النيابة فى وقت سابق بتفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة قلعة الكبش، لمعرفة الجناة بقتل طفل حديث الولادة، ووضعه داخل جوال، وإلقائه أسفل عقار.

البداية عندما تلقى رئيس مباحث قسم شرطة السيدة زينب، بلاغًا من الأهالي مفاده العثور على جثة طفل رضيع ملقى داخل جوال في أحد الشوارع، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية، إلى محل البلاغ وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة.