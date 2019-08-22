مصر | حبس صاحب مخزن أدوية بحوزته 11 ألف قرص محظور تداوله بالمعادى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس صاحب مخزن أدوية بحوزته 11 ألف قرص محظور تداوله بالمعادى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المعادى الجزئية، حبس مسئول عن مخزن أدوية مهربة جمركيا 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بالتحفظ على المضبوطات وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.

تمكن ضباط إدارة مباحث التموين، من ضبط "محمود. ع. أ" 35 سنة مسئول عن مخزن أدوية بدائرة قسم شرطة المعادي، لإدارته المخزن بدون ترخيص وتجميع كميات كبيرة من الأدوية والمنشطات المهربة جمركيًا وغير المسجلة بوزارة الصحة، والمحظور تداولها بالبلاد؛ بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبتفتيش المخزن عثر بداخله على كميات كبيرة من الأدوية والعقاقير الطبية المحلية والمستوردة والمهربة، وغير المسدد عنها الرسوم الجمركية وغير المسجلة بوزارة الصحة والمحظور تداولها داخل البلاد.

وعثر بداخل المخزن على 11،096 قرص وكبسولة دوائية "مختلفة الأنواع" و115 أمبول، و4 زجاجات دواء "لعلاج إلتهابات الأعصاب والتخسيس". وبمواجهته اعترف بإدارة المخزن بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات؛ بقصد الاتجار لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.