مصر | زوجة العامل المعثور على جثته أعلى سطح عقار في العمرانية: "كان بيعاني من أمراض نفسية وعصبية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زوجة العامل المعثور على جثته أعلى سطح عقار في العمرانية: "كان بيعاني من أمراض نفسية وعصبية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت "فاطمة. ف. ص"، 37 سنة، عاملة بمدرسة، وزوجة العامل المعثور على جثته أعلى سطح عقار بمنطقة العمرانية، خلال التحقيقات أمام رجال المباحث، بأن زوجها كان يعاني من أمراض نفسية وعصبية، ولا تعلم سبب إقدامه على الإنتحار، كما أيدت نحمدو.ن.أ، 34 سنة، شقيقة المتوفي، أقوال زوجته، ونفيا وجود شبهة جنائية حول وفاته.

وكشفت معاينة رجال مباحث الجيزة لجثة العامل المعثور على جثته أعلى سطح أحد العقارات بمنطقة العمرانية، أن المتوفي يرتدي بنطال رمادي اللون، وفانلة بحملات بيج اللون، وتبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية بجثته، سوي وجود حز وإحمرار حول رقبته.

ورجح رجال المباحث انتحار العامل المعثور على جثته، وعدم وجود شبهة جنائية حول وفاته.

كانت عثرت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة على جثة لعامل معلق من رقبته، بـ "عرق خشب"، داخل إحدى العقارات بمنطقة العمرانية، وأخطر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة.

Advertisements

وتلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطار من العميد محمد نبيل مأمور قسم شرطة العمرانية، بورود بلاغا من شرطة النجدة بالعثور على جثة لشخص بأحد العقارات بنطاق القسم.

وانتقلت قوة أمنية برئاسة العقيد محمد غراب وكيل فرقة غرب الجيزة، الرائد مصطفي عبد الله رئيس وحدة مباحث القسم، الرائد محمد نجيب معاون مباحث القسم، وعثر على جثة بالطابق الخامس بالعقار محل البلاغ لشخص في العقد الرابع من عمره معلق بقطعة قماش بـ "عرق خشب".

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.