مصر | حبس عاطل لإتجاره في الحشيش بمنشأة ناصر

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أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، بحبس عاطل للاتجاره فى مخدر الحشيش 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كما طالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة

كشفت تحقيقات النيابة من تمكن مباحث قسم منشأة ناصر من ضبط "محمد. س. ط" 22 سنة عاطل ومقيم بدائرة قسم، وأضافت التحقيقات أنه أثناء تواجده فى منطقة سكنه، وبحوزته 350 جرام حشيش و720 جنيها وهاتف محمول، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار بها والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل اتصاله بعملائه

حرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى صدرت قرارها السابق.