مصر | بالأسماء.. نتيجة تظلمات القضاة على الجزء الأول من الحركة القضائية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بالأسماء.. نتيجة تظلمات القضاة على الجزء الأول من الحركة القضائية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

حصل "الخليج 365" على نتيجة تظلمات القضاة على الجزء الأول من الحركة القضائية، للعام القضائي الجديد 2019-2020، الذي يبدأ أول أكتوبر المقبل.

كان مجلس القضاء الأعلى، برئاسة المستشار عبد الله عصر، أصدر الاثنين قرارا بترقية 322 مستشارًا إلى درجة رئيس استئناف و338 مستشارًا إلى درجة نائب استئناف، وترقية 350 رئيس محكمة إلى درجة مستشار.

وتمت مراعاة الرغبات والحالات المرضية والكفاءة الفنية خلال الحركة، وفقا لما تقتضيه حاجة العمل.