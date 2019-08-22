شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إجراءات الكشف الطبي للطلاب الجدد بجامعة القاهرة الثلاثاء المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، على ضرورة تقديم كافة التسهيلات الممكنة للطلاب خلال الكشف الطبي، مشيراً إلى أن الجامعة تقوم بعمل تحليل فيروس «C» لجميع الطلاب الجدد بالتنسيق مع حملة 100 مليون صحة، بينما من قام بعمل التحليل ضمن حملة 100 مليون صحة عليه إحضار الكارت الدال على ذلك.

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وأوضح «الخشت» في تصريحات صحفية، الخميس، أن الجامعة تهتم برصد الحالات المصابة بفيروس «C» بين الطلاب وتقديم العلاج المجاني لهم، مؤكداً أن إصابة أي طالب لا تمثل عائقاً لالتحاقه بالجامعة.

وأعدت مستشفى الطلبة التابعة للجامعة بالجيزة عيادات متكررة (الرمد- الأسنان- الباطنة)، لعدم حدوث تكدسات بين الطلاب خلال عمليات الكشف الطبي.

كانت جامعة القاهرة قد أعلنت مواعيد الكشف الطبي للطلاب الجدد الحاصلين على الثانوية العامة عام 2019/2020 والملتحقين بكليات الجامعة عن طريق مكتب تنسيق القبول بالجامعات في العام الجامعي الجديد، ابتداءً من يوم 27 أغسطس الجاري لكليتي الطب البشري وطب الأسنان، ويوم 28 للصيدلة، ويوم 29 لكليتي الطب البيطري والتمريض، ويوم 31 لكلية الهندسة من حرف (أ) إلى حرف (ظ)، وأول سبتمبر كلية الهندسة من حرف (أ) إلى حرف (ظ)، ويوم 2 سبتمبر كلية الهندسة من حرف (غ) إلى حرف (ي)، ويوم 3 سبتمبر لكلية الإعلام، ويوم 4 سبتمبر لكليتي العلاج الطبيعي والاقتصاد والعلوم السياسية، ويوم 5 سبتمبر لكليتي الآثار والتخطيط العمراني، ويوم 7 سبتمبر لكليتي التربية النوعية ورياض الأطفال، ويوم 8 سبتمبر لكلية العلوم، ويوم 9 سبتمبر لكلية الحاسبات، ويوم 10سبتمبر لكلية الزراعة، ويوم 11 سبتمبر لكلية دار العلوم، ويوم 12 سبتمبر كلية التجارة من حرف (أ) إلى حرف (ذ)، ويوم 14 سبتمبر كلية التجارة من حرف (ر) إلى حرف (ق)، ويوم 15 سبتمبر كلية التجارة من حرف (ك) إلى حرف (ي)، ويوم 16 سبتمبر كلية الآداب من حرف (أ) إلى حرف (ظ)، ويوم 17 سبتمبر كلية الآداب من حرف (غ) إلى حرف (ي)، ويوم 18 سبتمبر كلية الحقوق من حرف (أ) إلى حرف (ظ)، ويوم 19 سبتمبر كلية الحقوق من حرف (غ) إلى حرف (ي)، وتكون الفترة من 21 سبتمبر وحتى 24 من نفس الشهر للطلاب المتخلفين عن الكشف الطبي من كافة الكليات.